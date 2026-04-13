Malatya’da Beylerderesi Viyadüğü ile Çöşnük Kavşağı güzergâhında sürdürülen yol yenileme çalışmalarının ikinci etabı bugün başladı. Akpınar Kavşağı ile Fatih Lisesi arasındaki hatta başlayan çalışmalarla birlikte trafik büyük ölçüde aksarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ağır kış şartları ve bölgedeki yoğun ağır tonajlı araç kullanımı nedeniyle D300 çevreyolu yan yollarında meydana gelen bozulmaların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar etaplar halinde sürdürülüyor. İlk etabın ardından 13–18 Nisan tarihleri arasında tamamlanması planlanan ikinci etap kapsamında, özellikle Elazığ istikametinde Akpınar–Fatih Lisesi hattında yoğun bir çalışma yürütülüyor.

SADECE TRAMBÜSLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR

Çalışmaların başlamasıyla birlikte söz konusu güzergahta yolun büyük bir bölümü trafiğe kapatıldı. Sadece trambüslerin geçişine izin verilen hat dışında kalan alanlarda trafik kontrollü olarak sağlanırken, sürücüler alternatif ara yollara yönlendiriliyor. Ancak bölgede aynı anda devam eden diğer inşaat faaliyetleri de eklenince, trafik adeta içinden çıkılmaz bir hal aldı. Uzun araç kuyrukları ve yoğunluk gün boyu etkisini sürdürdü.

Yetkililer sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, çalışmalar tamamlanana kadar yaşanacak trafik yoğunluğunun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin çilesi ise şimdilik sürecek gibi görünüyor.