Aylardır süren dedikodular sonunda netleşti. X'in patronu Elon Musk, sadece bir sosyal medya platformuyla yetinmeyeceğini bir kez daha kanıtladı. Anlık mesajlaşma piyasasındaki devleri gözüne kestiren Musk, yepyeni bir uygulamayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 17 Nisan'da resmi olarak cihazlarımıza inmeye başlayacak olan bu yeni platform, özellikle WhatsApp'ın kurduğu krallığı ciddi anlamda sarsacak gibi duruyor.

GRUP SOHBETLERİNDE KONTROL HERKESTE OLACAK

Yeni uygulamanın en çok tartışılacak özelliği şüphesiz grup sohbetlerindeki yetki dağılımı. Bugüne kadar alışık olduğumuz yöneticilik sisteminin aksine, XChat'te sadece kendi yazdıklarınızı değil, gruptaki diğer kişilerin mesajlarını da düzenleyip silebileceksiniz.

Kullanıcı sınırları da epey geniş tutulmuş. Platformda tam 481 kişiye kadar devasa gruplar kurulabiliyor. Uygulama şu an için Apple ekosistemine odaklanmış durumda; iPhone ve iPad kullanıcıları kendi aralarında kesintisiz sesli veya görüntülü görüşmeler yapabilecek.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK TARİHE KARIŞIYOR

İşin gizlilik tarafında ise Musk'ın ekibi epey sert kurallar koymuş. Diyelim ki özel bir sohbet ediyorsunuz, karşı tarafın konuşmaları kaydetmesini dert etmenize gerek kalmayacak. Çünkü uygulamada ekran görüntüsü alınması sistem tarafından tamamen engelleniyor.

Ayrıca mesajların kalıcı olmasını istemeyenler için pratik bir çözüm de düşünülmüş. Gönderdiğiniz mesajların, karşı taraf okuduktan sadece beş dakika sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

SIFIR REKLAM, SIFIR VERİ TAKİBİ

Elon Musk'ın ana platformu X'te reklamlar son dönemde oldukça yoğunken, şirket bu yeni mesajlaşma uygulamasında taban tabana zıt bir yol izliyor.

App Store'daki resmi mağaza açıklamasına göre, XChat kullanıcı etkinliklerini gizlice arka planda izlemeyeceğinin garantisini veriyor. Dahası, uygulama içinde hiçbir şekilde reklam gösterilmeyecek.

Şu an için mağazaya girip uygulamayı ön sipariş listesine eklemek mümkün. Böylece 17 Nisan tarihi geldiğinde uygulama telefonlara otomatik olarak inecek. Bakalım gizlilik hassasiyeti yüksek olan kullanıcılar, yılların alışkanlığı WhatsApp'ı bir kenara bırakıp Musk'ın bu yeni kalesine geçiş yapacak mı?