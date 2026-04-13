Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı yeni bir fırtına kopuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran masadan eli boş kalkınca, savaş tedirginliği tabelalara anında yansıdı. Petrol 100 dolar sınırını hızla geçerken, altın ve gümüş yatırımcısı haftaya satış dalgasıyla başladı. Yaşanan bu sıcak gelişmeleri yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasadaki asıl oyunu anlatarak yatırımcılara hayat kurtaracak tavsiyelerde bulundu.

PETROL UÇTU, ALTIN SATIŞ YEDİ

Piyasalar an itibarıyla en kötü senaryoyu satın alıyor. Ateşkes beklentisinin rafa kalkmasıyla petrol fiyatları bir ara 106 doları test etti, şu an 104 dolar civarında seyrediyor. Altın ve gümüş ise petroldeki bu agresif yükselişe yenik düştü.

Memiş'e göre bu süreç tesadüf değil, bilerek uzatılıyor. Ortada ciddi bir belirsizlik var ve piyasalar resmen abluka altına alınmış durumda. Uzman isim, bu puslu havanın manipülasyon sevenlerin işine yaradığını ve birilerinin bu ortamdan ciddi kazançlar sağladığını düşünüyor.

ONS ALTIN İÇİN TAKİP EDİLECEK RAKAMLAR

Uluslararası arenada altının yön arayışı sürüyor. Memiş, yatırımcıların bu süreçte özellikle iki rakama kilitlenmesi gerektiğini söylüyor.

Teknik tabloya göre ons altında aşağı doğru gelişebilecek kırılmalarda 4.650 dolar seviyesi çok sağlam bir destek noktası. Olur da rüzgar tersine eser ve piyasaya iyi haberler düşerse, altının yukarı yönlü kırması gereken ilk zorlu engel 4.900 dolar seviyesi olacak. İki bant arasındaki gitgellerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

'KISA VADELİ AL-SAT DEVRİ BİTTİ'

İşin yatırım boyutunda ise kurallar tamamen değişiyor. Memiş'in deyimiyle "paradan para kazanma dönemi" artık resmen geride kaldı. Uzmanın tavsiyesi çok net: Günlük dalgalanmalara kanıp panik yapmayın.

Altın ve gümüş tarafındaki bu geçici düşüşler, uzun vadeli düşünen yatırımcı için aslında güzel birer alım fırsatı. Memiş yatırımcıya son olarak şu çağrıyı yapıyor: "Fiyat etiketlerine takılmaktan vazgeçin. Kenara ne kadar altın koyduğunuza, yani miktara odaklanın. Ekranları kapatın ve yıl sonuna kadar bu çalkantıların devam edeceğini kabullenin."