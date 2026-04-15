Malatya’da acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 15 Nisan 2026 nöbetçi eczaneler listesi yayınlandı. Şehrin farklı noktalarında 24 saat boyunca hizmet verecek olan eczanelerin adres ve telefon bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşte Battalgazi, Yeşilyurt ve Merkez bölgesinde kapısı açık olan o eczaneler:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

FIRAT ECZANESİ Adres: Zafer Mah. Gündoğdu Cad. No:37/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Altı - Eski Kapalı Yüzme Havuzu Karşısı) Telefon: 0422 325 22 00 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

MENEKŞE ECZANESİ Adres: Sıtmapınarı Sağlık Ocağı Girişi No:10/1 (Sağlık Müdürlüğü Arkası) Telefon: 0422 324 35 66 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ASYA ECZANESİ Adres: Hidayet Mah. Taştepe Cad. No:49/B (Sarıcıoğlu Muhtarlığı Karşısı - Çarşamba Pazarı Bitimi) Telefon: 0535 459 01 31 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

İLAYDA ECZANESİ Adres: Özalper Mah. Yenibahar Cad. (Kongre Kültür Merkezi Arkası) Telefon: 0505 527 52 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

GÜNDÜZBEY ECZANESİ Adres: Gündüzbey Mah. İsmetpaşa (Turgut Özal) Cad. No:39/2 (Gündüzbey Sosyal Tesisleri Karşısı) Telefon: 0553 854 42 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

AKSU ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) Telefon: 0506 443 34 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



İlaç tedariğinde sorun yaşamamak adına gitmeden önce eczaneleri telefonla arayarak stok durumunu kontrol etmeniz önerilir.