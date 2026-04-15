Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarda özellikle üniversite öğrencilerini ve teknoloji üreticilerini ilgilendiren çok kritik değişiklikler var. İşte 15 Nisan Resmi Gazete'nin tam listesi.

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN NELER VAR? (15 NİSAN 2026)

Haftanın ortasında yayımlanan Resmi Gazete'de, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi'ne dair akademik düzenlemelerin yanı sıra, ticari hayatı etkileyecek yerlilik esasları ve ithalat tebliğleri yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YENİ YÖNETMELİKLER

Bugünkü sayıda üniversiteleri yakından ilgilendiren iki önemli yönetmelik değişikliği bulunuyor:

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde revizyona gidildi.

Tarsus Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle beraber akademik süreçlerde yeni kurallar yürürlüğe girdi.

SANAYİ VE TİCARETTE YENİ DÖNEM KRİTİK TEBLİĞLER

Ticaret ve Sanayi dünyasını ilgilendiren tebliğlerde iki ana başlık öne çıkıyor:

Elektrikli Skuterlerde Yerlilik Şartı: "Elektrikli Skuterlerin Üretimindeki Yerlilik Esasları Hakkında Tebliğ" ile yerli üretim desteklenirken, teknik kriterler yeniden belirlendi. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi: 2025/31 sayılı tebliğde yapılan değişiklikle, piyasa dengesini korumaya yönelik yeni adımlar atıldı.

YARGI VE İLAN BÖLÜMÜ

Yargı bölümünde Danıştay Dördüncü Dairesine ait önemli bir karar yer alırken; İlan bölümünde ise yargı ilanları, ihale duyuruları ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları paylaşıldı.

Resmi Gazete kararları, yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girmektedir. Özellikle üniversite öğrencileri ve e-skuter üreticilerinin yeni yönetmelik detaylarını incelemesi önerilmektedir.