Malatya’da bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede dikkat çeken en önemli risk ise zirai don tehlikesi. Malatya’nın yüksek kesimlerinin yanı sıra Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların bu duruma karşı önlem alması gerekiyor.

Öte yandan Tunceli ve Bingöl’ün yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski de devam ediyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle üreticiler için riskin artabileceği değerlendiriliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 18 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 19 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 19 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 21 derece.