MALATYA - Şehrin gelecek 35 yılındaki içme suyundan, tarımdaki son durumuna kadar merak edilen tüm detaylar 2026 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşti. DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz tarafından gerçekleştirilen kapsamlı sunum, Malatya’yı önümüzdeki yıllarda nelerin beklediğini rakamlarla ortaya koydu.

MALATYA’NIN SU KARNESİ KAYIP-KAÇAK AZALMAZSA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Toplantının en çarpıcı kısmı içme suyu projeksiyonu oldu. 2025’te 575 bin olan merkez nüfusun 2060’ta 1 milyon 106 bine dayanması bekleniyor.

Eğer şebekedeki kayıp-kaçak oranı bugünkü gibi kalırsa, 2060 yılında Malatya’nın ihtiyacı olan su tam çıkacak. Çözüm Beydağı’nda: Mevcut Pınarbaşı ve YAS kuyularına ek olarak yürütülen Beydağı İçmesuyu Projesi, sisteme yıllık 72,81 hektometreküp su basarak şehre nefes aldıracak.

TARIMDA HEDEF SULANMAYAN TEK KARIŞ TOPRAK KALMAYACAK

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısı ve tarım arazileri için de yol haritası çizildi. Şehirdeki 421 bin hektarlık tarım arazisinin durumu şöyle:

Yüzde 60’ı Hazır: 100 bin hektarlık alan sulamaya açılmış durumda.

Müjde Bekleyen Alan: 19 bin hektarlık sahada inşaat, 50 bin hektara yakın sahada ise planlama çalışmaları sürüyor. Bu alanların tamamlanmasıyla Malatya'nın verimi ikiye katlanacak.

29 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HAVUZU 25 GÖLET YOLDA!

Şehirde yürütülen projelerin toplam maliyeti 29,2 milyar TL olarak açıklandı. Bu paranın 6,7 milyar lirası harcandı, 2026 yılı için ise 1,3 milyar lira daha ödenek ayrıldı. Özellikle çiftçilerin gözü kulağı olan projelerde son durum:

Devam Edenler: 7 baraj ve tam 25 gölet/bent inşaatı hızla yükseliyor.

Tamamlananlar: Bugüne kadar 13 baraj ve 57 taşkın koruma tesisi Malatya'nın hizmetine sunuldu.

VALİ YAVUZ KOORDİNASYONUN ALTINI ÇİZDİ

Vali Seddar Yavuz’un yönetiminde gerçekleşen toplantıda, kamu yatırımlarının hızlanması ve kurumlar arası iş birliğiyle Malatya’nın yeniden imarı ve tarımsal kalkınmasının öncelik olduğu mesajı verildi.