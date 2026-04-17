Malatya Turizm Çalıştayı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya’ya kıyasla bölgenin önemli bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek,

“Arslantepe, Nemrut, Harput, Diyarbakır Surları, Batman Hasan Keyf, Adıyaman, Antep, Hatay, Urfa Göbeklitepe saymakla bitiremeyeceğimiz çok çok önemli değerler var”

dedi.

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya’da turizmi geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek,

"Her zaman söylediğimiz bir şey var, bir olsun benim olsun anlayışını biz doğrusu modern bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Dolayısıyla biz kazan-kazan politikasının her daim geçerli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bölge il valilerimizle, milletvekillerimizle bütün yaptığımız konuşmalarda, bölgeyi bütünsel olarak planlamayı ve 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük, 10 günlük turlarla yeni bir turizm altyapısı ortaya koymanın daha geçerli olduğunu, daha doğru bir strateji olduğunu hep beraber konuştuk. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanımıza bu fikirlerimizi defaatle anlattık. Yine en son heyetimizle birlikte Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı makamında ziyaret ettik. Yeni bir anlayışı hep beraber ortaya koyalım istiyorum. Özellikle Malatya, Elazığ, Adıyaman, bunun yanında Tunceli, Bingöl yani Fırat Havzası ve Kalkınma Ajansı'yla beraber yeni bir stratejiyle, yeni bir yol haritasıyla tanıtım yapabiliriz. Biz önce bu fikrimizi şehrimizde konuştuktan sonra da Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize bu görevi tevdi ettik. Daha sonra hızlı bir çalışma yaptı. Teknik ekiplerimiz çalıştı. Üniversitemiz turizm envanterini yeniledi"

ifadelerine yer verdi.

“KALINACAK BİR MALATYA ARZU EDİYORUZ”

Malatya’da geceleme sayısının çok düşük olduğunu belirten Malatya Valisi Yavuz,

“Biz geceleme sayısı itibariyle geçen yıl 457 bin rakamına ulaştık. Bu aşağı yukarı 300 bin civarı misafire tekabül eden bir rakam. Geceleme sayımız yeterli değil. Biz kalınacak bir Malatya arzu ediyoruz. Kalınacak bir Elazığ hayal ediyoruz. Dolayısıyla geceleme sayısı aslında bizim turizmden ne kadar gelir elde ettiğimizle direkt ilgili bir husus”

diye konuştu.

“BİR ŞEHRİN TEK BAŞINA GELİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise

“Bölgesel kalkınma her şeyin üzerinde. Bir şehrin tek başına imarı ve gelişmesi mümkün gözükmemekte. Bu anlamda da özellikle Fırat Kalkınma Ajansı önem taşıyor. Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ’ı bir araya getiren ve ortak hedeflere yürüten en önemli çalışmalardan birini biz ajans olarak gerçekleştiriyoruz”

ifadelerini kullandı.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR PASTA”

Malatya ve bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetlerini artıracaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan,

“Malatya’mızın ve bölgemizin değerlerini dünyaya çok güçlü bir şekilde tanıtarak turizmdeki payımızı daha da artıracağız. 2000’li yıllarda dünya turizm pastası daha küçükken deniz, kum ve güneş için seyahat edenler neredeyse toplam seyahat edenlerin yarısıydı. Yüzde 47 civarındaydı. Kültür, inanç, gastronomi, doğa turizmi için seyahat edenler yüzde 10’un altındaydı. Bugün çeyrek asırlık zaman geçtikten sonra bu sayılarda çok önemli değişimler yaşandı. Deniz, kum ve güneş için seyahat edenlerin sayısı yüzde 40’ların üzerinde ama kültür, inanç, gastronomi ve doğa turizmi için seyahat edenlerin oranı artık yüzde 40’lara gelmiş durumda. Bugün dünyada 1,5 milyar insan seyahat etmekte bu da en az 600 milyon insanın kültür, inanç ve gastronomi için seyahat ettiği anlamına geliyor. Bu çok büyük bir pasta. Bu anlamda biz de bölgemize baktığımızda bölgemiz, Fırat bölgesi, Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu bölgemiz içerisinde bulunduğumuz Malatya’nın bölgesi olarak baktığımızda Dünya Miras Listesi’nde olan çok çok önemli eserlerimiz var. Arslantepe, Nemrut, Harput, Diyarbakır Surları, Batman Hasan Keyf, Adıyaman, Antep, Hatay, Urfa Göbeklitepe saymakla bitiremeyeceğimiz çok çok önemli değerler var. Çok önemli inanç merkezleri bu bölgede bulunuyor. Bu mutfak dünyanın en güzel en özel mutfaklarından biri. Bu kadar önemli değerler varken çok önemli bir gastronomisi varken Tunceli gibi bir doğa harikası varken bizim bölgemizi dünyanın en önemli destinasyonu yapmamızın önünde hiçbir engel yok”

açıklamasında bulundu.