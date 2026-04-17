Sıcak gelişme…Malatya’da da binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren destek ödemeleri, özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere bölgedeki tarımsal üretime ciddi katkı sağlayacak. Malatya’nın içinde bulunduğu 81 ilde bulunan çiftçilere toplam 12 milyar 813 milyon liralık tarımsal destek sağlanacak.

DESTEK KALEMLERİ NETLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre destek ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:

Planlı Üretim Desteği: 12 milyar 771 milyon 632 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 42 milyon 341 bin TL

Toplamda 12 milyar 813 milyon 973 bin liralık ödeme çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

MALATYALI ÜRETİCİLERE ÖDEME SAATİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi “6” ve “8” olan Malatyalı üreticiler, destek ödemelerini bugün saat 18.00’den sonra hesaplarında görebilecek. Planlı üretim ve kırsal kalkınma destekleri, belirtilen kimlik numarasına sahip çiftçilere aynı anda yatırılacak. Bakan Yumaklı açıklamasında, üretimi güçlendirmeye yönelik desteklerin devam ettiğini vurgulayarak,

“Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya devam ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

KAYISI ÜRETİCİSİNE CAN SUYU

Özellikle son dönemde zirai don ve maliyet artışlarıyla mücadele eden Malatyalı kayısı üreticileri için bu destek, sezon öncesi önemli bir finansman kaynağı olarak değerlendiriliyor. Destek ödemelerinin hem üretim maliyetlerini hafifletmesi hem de yeni sezon hazırlıklarını hızlandırması bekleniyor.