Malatya emlak piyasasında alışkanlıkları kökten değiştirecek yeni süreç için takvim netleşti. Artık ne alıcı "Param boşa gider mi?" diyecek, ne de satıcı "Tapuyu verirsem paramı alabilir miyim?" endişesi taşıyacak. 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde zorunlu olacak Güvenli Ödeme Sistemi, Malatya’daki tüm tapu dairelerinde tek geçerli yöntem haline geliyor.

İMZALAR ATILMADAN PARA SATICIYA GEÇMEYECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte Malatya’da gayrimenkul alım-satımında para trafiği tamamen devlet kontrolüne giriyor. Artık elden nakit teslim etmek ya da doğrudan şahsi hesaba havale göndermek dönemi sona eriyor. Sistem, tıpkı bir "emanet kasa" gibi çalışarak her iki tarafı da yüzde yüz koruma altına alıyor.

MALATYA’DA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Battalgazi’den Yeşilyurt’a kadar tüm tapu müdürlüklerinde sistem şu adımlarla yürüyecek:

Paraya Bloke: Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya değil, sistemin ortak hesabına yatıracak. Para burada tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.

Saniyeler İçinde Onay: Tapuda imzalar atılıp işlem resmiyet kazandığı an, para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

İptal Güvencesi: Herhangi bir sebeple satıştan vazgeçilirse, bloke edilen tutar hiçbir kesinti olmadan anında alıcıya iade edilecek.

NAKİT TAŞIMA RİSKİ SIFIRA İNİYOR

Özellikle yüksek bedelli konut ve arsa satışlarında Malatyalıların en büyük korkusu olan nakit taşıma, gasp veya sahte para gibi riskler bu sistemle tamamen ortadan kalkıyor. Hemşehrilerimiz banka güvencesiyle, cebinde tek kuruş nakit taşımadan tapu devrini gerçekleştirebilecek.

TEKNİK HAZIRLIKLAR TAMAM 1 TEMMUZ SON TARİH

Ticaret Bakanlığı tarafından başlangıçta 1 Mayıs olarak duyurulan tarih, teknik altyapının Malatya dahil 81 ilde sorunsuz işlemesi için 1 Temmuz 2026 olarak güncellendi. Bu tarihten itibaren sisteme dahil olmayan hiçbir tapu satışı yapılamayacak.

MAĞDURİYETE YER YOK

Bu yeni dönem, sadece güvenliği değil aynı zamanda şeffaflığı da beraberinde getiriyor. Kayıt dışı para hareketlerinin önüne geçilirken, cüzi bir hizmet bedeliyle Malatya’daki tüm gayrimenkul alışverişleri huzur içinde tamamlanacak.