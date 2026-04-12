Öfke, her insanın zaman zaman yaşadığı doğal bir duygu olsa da bastırıldığında ciddi psikolojik sorunlara zemin hazırladığını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, özellikle ifade edilmeyen ve içe atılan öfkenin zamanla depresyon, stres ve ilişkisel problemlere dönüştüğüne dikkat çekti.

ÖFKE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Öfke; haksızlık, engellenme, stres ve tehdit algısı gibi durumlarda ortaya çıkan güçlü bir duygu ifadesidir. Bu duygu hem biyolojik hem de psikolojik tepkileri tetikleyerek kişinin davranışlarını doğrudan etkileyebiliyor. Geçmiş deneyimler, öğrenilmiş davranışlar ve düşünce yapısı öfkenin oluşumunda önemli rol oynarken; iş hayatı, aile ilişkileri ve günlük stres de bu duyguyu besleyen çevresel faktörler arasında yer alıyor.

BASTIRILAN ÖFKE TEHLİKE SAÇIYOR

Toplumsal baskılar ve kültürel normlar nedeniyle birçok kişi öfkesini açıkça ifade etmek yerine bastırmayı tercih ediyor. Ancak bu durum uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bastırılmış öfkenin; hipertansiyon, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıkları tetiklediği, aynı zamanda ilişkilerde gerilim oluşturduğu belirtiliyor.

Özellikle iş hayatında profesyonel imajı koruma isteği ve romantik ilişkilerde karşı tarafı incitme korkusu, öfkenin bastırılmasına neden olabiliyor. Bu durum ise bireyin içsel çatışmalar yaşamasına ve stres seviyesinin artmasına yol açıyor.

UZMANINDAN ÖFKE KONTROLÜ İÇİN ÖNERİLER

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, öfkeyi sağlıklı şekilde yönetmenin mümkün olduğunu belirtti. Kanizi,

“Öfke günlüğü tutmak, nefes egzersizleri yapmak ve meditasyon gibi teknikler, duyguların fark edilmesini ve doğru şekilde ifade edilmesini sağlar. Ayrıca gerektiğinde profesyonel destek almak, öfke kontrolünde oldukça etkilidir” dedi.