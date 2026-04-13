MASKİ için başvurular 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Adayların ilgili lisans veya ön lisans programlarından mezun olmaları ve KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Mühendis kadroları için KPSS P3, tekniker kadroları için ise KPSS P93 puan türü esas alınacak.

Alım yapılacak kadrolar arasında inşaat, harita, elektrik-elektronik, çevre, makine, bilgisayar, jeoloji, jeofizik ve metalurji gibi birçok mühendislik alanı yer alıyor. Ayrıca inşaat, harita, makine, elektrik ve bilgisayar programcılığı alanlarında tekniker alımı da gerçekleştirilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şu genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

-Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

- Elektronik ortamda başvurular 27/04/2026-06/05/2026 tarihleri arasında istenilen belgeler eklenmek suretiyle e-Devlet üzerinden Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

-Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekiyor. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınmayacak.

KADRO DETAYLARI

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yayımlanan ilan kapsamında alınacak personelin kadro ve nitelik detayları şöyle:

-Mühendis Kadroları (Toplam 21 Kişi)

İnşaat Mühendisi (6 kişi)

İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak.

Harita/Geomatik Mühendisi (2 kişi)

Jeodezi ve fotogrametri, harita, geomatik vb. bölümlerden mezun olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisi (2 kişi)

Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği mezunu olmak.

Çevre Mühendisi (4 kişi)

Çevre mühendisliği lisans mezunu olmak.

Bilgisayar Mühendisi (1 kişi)

Bilgisayar mühendisliği ve ilgili bölümlerden mezun olmak.

Makine Mühendisi (3 kişi)

Makine ve ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

Jeoloji Mühendisi (1 kişi)

Jeoloji mühendisliği mezunu olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisi (1 kişi)

Metalurji ve malzeme mühendisliği mezunu olmak.

Jeofizik Mühendisi (1 kişi)

Jeofizik mühendisliği mezunu olmak.

Ortak şartlar: KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak, erkek/kadın adaylar başvurabilir.

-Tekniker Kadroları (Toplam 8 Kişi)

İnşaat Teknikeri (2 kişi)

İnşaat ile ilgili önlisans programlarından mezun olmak.

Harita Teknikeri (4 kişi)

Harita, kadastro ve ilgili önlisans bölümlerinden mezun olmak.

Makine Teknikeri (1 kişi)

Makine ve teknik çizim ağırlıklı önlisans programlarından mezun olmak.

Elektrik Teknikeri (1 kişi)

Elektrik önlisans mezunu olmak.

Bilgisayar Programcısı (1 kişi)

Bilgisayar programcılığı önlisans mezunu olmak.

Ortak şartlar: KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak, erkek/kadın adaylar başvurabilir.

Tüm detaylar ilan.gov.tr’de bulunuyor.