Şehrin yerleşim düzenini ve idari dağılımını incelediğimizde karşımıza oldukça geniş bir harita çıkmaktadır. En güncel nüfus ve idari yapı istatistiklerine göre Malatya il sınırları içerisinde tam 13 ilçe ve bu ilçelere bağlı toplam 718 mahalle bulunmaktadır. Yaklaşık 750 bin kişilik bir nüfusa sahip olan şehirde, bu 718 mahalle hem kentin idari olarak yönetilmesini kolaylaştırmakta hem de vatandaşların yerel hizmetlere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.

Malatya’nın İdari Haritası: 718 Mahallenin Yönetimsel Önemi

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da 2014 yerel seçimleriyle birlikte uygulamaya konulan Büyükşehir yasası, şehrin mahalle yapısında köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Önceden köy ve belde statüsünde olan yüzlerce yerleşim birimi, bu yasa ile birlikte yasal olarak mahalle statüsüne geçirilmiştir. Bu durum, il genelindeki mahalle sayısının 718'e ulaşmasının temel nedenidir.

Merkez İlçeler Yeşilyurt ve Battalgazi’de Mahalle Yoğunluğu

• Malatya’nın merkezi Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleridir.

• Bu iki ilçe, Malatya’nın demografik ve ekonomik açıdan en önemli bölgeleridir.

• Battalgazi’de 103, Yeşilyurt’ta 82 olmak üzere toplam 185 merkez mahalle bulunmaktadır.

• Malatya’nın yaklaşık 750 bin olan nüfusunun 600 bini bu 185 mahallede yaşamaktadır.

• Battalgazi mahalleleri tarihi, eski yerleşim kültürü ve geleneksel ticaret merkezlerini yansıtır.

• Yeşilyurt mahalleleri ise modern siteler, bulvarlar, alışveriş merkezleri ve yeni yaşam alanları ile öne çıkar.

Deprem Sonrası Mahallelerin Demografik Dönüşümü

Depremin yarattığı tahribat nedeniyle, özellikle şehir merkezindeki eski ve fay hatlarına yakın mahallelerde yaşayan vatandaşların bir kısmı, daha güvenli zeminlere sahip olan ilçelere ve kırsal mahallelere göç etmek zorunda kalmıştır. Doğanşehir, Akçadağ ve Darende gibi ilçelere bağlı eski köy olan kırsal mahalleler, bu dönemde tersine göç alarak nüfuslarını artırmıştır. Aynı zamanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeni fay hatlarından uzak bölgelere kurulan devasa kalıcı konut projeleri, Malatya haritasına yepyeni ve modern mahallelerin eklenmesine veya mevcut küçük mahallelerin devasa yaşam alanlarına dönüşmesine zemin hazırlamaktadır.