Turgut Özal Mahallesi’ndeki 8 taşınmaz için 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek ihale, Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda sıra numarasına göre açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde inceleyebilecek veya 2 bin 500 TL bedel karşılığında temin edebilecek.

NOTER TASDİKLİ EVRAKLAR TALEP EDİLİYOR

Başvuru sürecinde; geçici teminat makbuzu, kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, iletişim bilgileri ve gerekli diğer resmi evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması gerekiyor. Tüzel kişiler ve vekâleten katılacaklar için ise ilgili belgeler ve noter tasdikli evraklar talep ediliyor. Ayrıca her taşınmaz için ayrı ihale dosyası hazırlanması zorunlu tutuluyor.

İhaleye katılacakların teminat makbuzları ve gerekli belgeleri 28 Nisan 2026 saat 09.59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerektiği, bu süreden sonra yapılacak başvuruların geçersiz sayılacağı ifade edildi. Yeşilyurt Belediyesi, yapılacak ihaleyle taşınmazların ekonomiye kazandırmayı hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.