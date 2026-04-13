Malatya’da senelerdir keresteciler, mobilyacılar ile oto tamircilerine ev sahipliği yapan Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat depremleri sonrası birçok yapı ağır hasar aldı. Duvarların yıkıldığı ve dükkanların kullanılamaz hale geldiği bölgede güvenlik önlemleri eşliğinde tahliye çalışmaları bitti. Yıkım için ise gün sayılıyor.

Küçük Sanayi Sitesi’nde depremin verdiği ağır hasar nedeniyle dükkânlarını boşaltmak zorunda kalan esnaflar, ilerleyen zamanlarda bölgenin nasıl bir yapıya kavuşacağını merakla bekliyor.

BİRÇOK ESNAF YENİ SANAYİ SİTESİNE GÖÇ ETTİ

Deprem sonrası sanayi ticaretinin aksamaması adına hayata geçirilen Yeni Sanayi Sitesi (Altay Kışlası bölgesi) projesi, Çavuşoğlu esnafı için yeni durak oldu. Toplamda 714 dükkanın inşa edildiği bu yeni alan, modern altyapısı ile depremzede esnafa nefes aldırmayı hedefliyor. Küçük Sanayi Sitesi’nden tahliye edilen birçok işletme, faaliyetlerine devam edebilmek için bu bölgeye taşınmış durumda.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NİN AKİBETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Malatya'nın yeniden imar sürecinde, Küçük Sanayi Sitesi’nin gelecekte ticari bir merkez mi kalacağı yoksa farklı bir kentsel dönüşüm projesine mi dahil edileceği henüz netlik kazanmış değil.