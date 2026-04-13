İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen "İran veya Lübnan’a saldırı olursa Türkiye’ye yapılmış sayarız" iddiasını kesin bir dille yalanladı. İşte DMM’den gelen son dakika açıklaması ve detaylar.

SOSYAL MEDYADAKİ "İRAN VE LÜBNAN" İDDİASI GERÇEK Mİ?

Son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında hızla yayılan bir iddia, kamuoyunda geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız” dediği öne sürüldü. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu ifadelerin tamamen asılsız olduğunu ve hiçbir resmi dayanağının bulunmadığını açıkladı.

DMM "TÜRKİYE SAĞDUYUNUN SESİDİR"

DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki yapıcı rolüne dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemizde yaşanan son gerilimlerde her zaman barışı, refahı ve güvenliği savunan bir tutum sergilemiştir. Söz konusu iddialar, Türkiye'nin yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçlamaktadır."

MANİPÜLASYON VE KARA PROPAGANDA UYARISI

Yetkililer, bu tür paylaşımların "kasıtlı ve organize" bir şekilde yayıldığını tespit etti. Yapılan uyarıda, bu tür içeriklerin birer psikolojik harp taktiği olduğu ve Türkiye’yi çatışma ortamlarına çekmeyi hedeflediği vurgulandı.

Haberin Önemli Noktaları:

Resmi Kaynaklara Güvenin: Vatandaşların yalnızca resmi kanallardan gelen açıklamalara itibar etmesi istendi.

Algı Operasyonlarına Dikkat: Kara propaganda ve bilgi kirliliğine karşı kararlı mücadelenin süreceği belirtildi.

Kara propaganda ve bilgi kirliliğine karşı kararlı mücadelenin süreceği belirtildi. Dış Politika Çizgisi: Türkiye'nin bölgesel barışı önceleyen dengeli politikasının devam edeceği hatırlatıldı.