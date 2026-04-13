6 Şubat depremlerinden büyük yara alan Saray Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy, sürecin planlı ve yoğun bir şekilde ilerlediğini belirtti.



990 DAİRE, 700 İŞYERİ, 400 OFİS



Mahalledeki yapılaşma hakkında detaylı bilgi veren Muhtar Aksoy,

“Mahalle genelinde 990 tane daire ve Merkez-2’de 480, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 700 civarında işyerimiz olur. 400 küsür ofisimiz var. Çalışmalar güzel gidiyor, 7/24 esaslı çalışılıyor, şu anda güzel çalışmalar, dirayetli ve disiplinli bir şekilde çalışılıyor”

ifadelerini kullandı.



250 KİLOMETRE FORE KAZIK ÇAKILDI



Zemin çalışmalarına da dikkat çeken Aksoy,

“Önemli olan zemindi ve zeminde sıvılaşma vardı, diyafram duvarlı imalatlar yapıldı. Tamamen fore kazık var. Şu ana kadar yan yana koyulduğunda 250 kilometre fore kazık çakıldı”

dedi.



“ÇALIŞMALAR ÇOK GÜZEL İLERLİYOR”



Mahalle sakinlerinden ve aynı zamanda inşaat sektöründe çalışan Celal Koç da çalışmalardan memnun olduğunu dile getirerek,

“Çok güzel gidiyor. İyi, ben de inşaatçıyım, çalışmalar çok güzel ilerliyor. Bu kadar inşaat yapmak kolay değil”

şeklinde konuştu.



Saray Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin modern ve güvenli bir yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor.