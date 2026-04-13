İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet teşkilatında binlerce kişiyi yakından ilgilendiren devrim niteliğindeki düzenlemeleri duyurdu. Sağlık nedeniyle ilişiği kesilenlerden rütbe yapılandırmasına kadar birçok kritik adım atılıyor. İşte Emniyet'teki yeni dönemin tüm detayları...

SAĞLIK SEBEBİYLE ELENENLERE "MEMURİYET" KAPISI AÇILDI

Bakan Mustafa Çiftçi, polis eğitim kurumlarından sağlık şartları gerekçesiyle ilişiği kesilen vatandaşlar için müjdeli haberi paylaştı. Geçmişte yaşanan mağduriyetleri gidermek adına hazırlanan yeni düzenlemeye göre; yargı kararıyla dönüp mezun olan ancak tekrar ihraç edilenler, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında uygun kadrolara atanabilecek.

Bakan Çiftçi: "Başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde bu kişiler uygun kadrolara atanabilecek. Hedefimiz geçmişteki mağduriyetleri tamamen sonlandırmak."

RÜTBE YAPISINDA "DENGE" DÖNEMİ TERFİ TIKANIKLIĞI ÇÖZÜLÜYOR

Emniyet teşkilatının hiyerarşik yapısında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre:

Emniyet Müdürü ve Amiri kadro oranları artırılıyor.

kadro oranları artırılıyor. Komiser ve Komiser Yardımcısı kadroları yeniden yapılandırılıyor.

kadroları yeniden yapılandırılıyor. Üst rütbelere geçişte yaşanan terfi tıkanıklıkları giderilerek daha geniş bir personel havuzu oluşturuluyor.

Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli ve kıdemli rütbelilerin görev alması hedefleniyor.

POLİS ALIM ŞARTLARI KANUNLAŞIYOR ARTIK DAHA ŞEFFAF!

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, İç Güvenlik Fakültesi ve polis okullarına girişte "belirsizlik" dönemi kapanıyor. Artık tüm kriterler doğrudan kanun metninde yer alacak.

YENİ DÖNEMDE ARANAN ŞARTLAR:

Yaş ve Sağlık Durumu: Kriterler net çizgilerle belirlendi. Sınav ve Mülakat: YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat esasları şeffaf hale getirildi. Güvenlik Soruşturması: Adli sicil ve güvenlik kriterleri kanunla koruma altına alındı. PMYO Geçişleri: Polis Meslek Yüksekokullarından fakültelere geçiş şartları netleştirildi.

Bu düzenlemelerle birlikte adaylar, hangi aşamada hangi kriterlere tabi olacaklarını önceden bilerek daha güvenilir bir süreçten geçecekler.