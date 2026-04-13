Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ilanın detayları netleşti. Fırat Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre sağlık teknikeri, teknisyen ve destek personeli olmak üzere toplamda farklı kadrolarda alım yapılacak. Başvurular tamamen dijital ortamda, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İlanda yer alan pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde açıklandı:

1- Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) – 1 Kişi

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak

KPSS P93 puan türüne sahip olmak

Aktif öğrenci olmamak

2- Teknisyen (Tesisat ve İklimlendirme) – 1 Kişi

Meslek lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak

KPSS P94 puan türü geçerli

Eğitim hayatına devam etmiyor olmak

3- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri – Erkek) – 4 Kişi

En az lise mezunu olmak

Fiziksel olarak görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Erkek aday olmak

Aktif öğrenci olmamak

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üniversite tarafından belirlenen genel şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)

Görev yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

2024 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurular yalnızca dijital ortamdan yapılacak:

e-Devlet üzerinden “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerden tamamen kendileri sorumlu olacak. Eksik veya hatalı belge yükleyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

DEĞERLENDİRME KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Yerleştirme işlemlerinde:

Lise mezunları için KPSS P94

Ön lisans mezunları için KPSS P93

Puan türleri esas alınacak.

Puan eşitliği durumunda:

Mezuniyet tarihi daha eski olan aday

Yaşı büyük olan aday

öncelik kazanacak.

Her kadro için 10 katı yedek aday belirlenecek ve asil adayların yerine sırasıyla çağrılacak.

Görev Yapılacak Yer: Diş Hekimliği Hastanesi

Alımı yapılacak tüm personel, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde görev yapacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SONUÇ SÜRECİ

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde yapılacak.

Sonuçlar ise başvuru sürecinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Fırat Üniversitesi resmi web sitesinden duyurulacak.

