Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ilanın detayları netleşti. Fırat Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre sağlık teknikeri, teknisyen ve destek personeli olmak üzere toplamda farklı kadrolarda alım yapılacak. Başvurular tamamen dijital ortamda, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İlanda yer alan pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde açıklandı:
1- Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) – 1 Kişi
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak
KPSS P93 puan türüne sahip olmak
Aktif öğrenci olmamak
2- Teknisyen (Tesisat ve İklimlendirme) – 1 Kişi
Meslek lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak
KPSS P94 puan türü geçerli
Eğitim hayatına devam etmiyor olmak
3- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri – Erkek) – 4 Kişi
En az lise mezunu olmak
Fiziksel olarak görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Erkek aday olmak
Aktif öğrenci olmamak
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Üniversite tarafından belirlenen genel şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında şu şekilde sıralandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak
Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)
Görev yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
2024 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak
35 yaşını doldurmamış olmak
Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvurular yalnızca dijital ortamdan yapılacak:
e-Devlet üzerinden “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
Adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerden tamamen kendileri sorumlu olacak. Eksik veya hatalı belge yükleyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.
DEĞERLENDİRME KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK
Yerleştirme işlemlerinde:
Lise mezunları için KPSS P94
Ön lisans mezunları için KPSS P93
Puan türleri esas alınacak.
Puan eşitliği durumunda:
Mezuniyet tarihi daha eski olan aday
Yaşı büyük olan aday
öncelik kazanacak.
Her kadro için 10 katı yedek aday belirlenecek ve asil adayların yerine sırasıyla çağrılacak.
Görev Yapılacak Yer: Diş Hekimliği Hastanesi
Alımı yapılacak tüm personel, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde görev yapacak.
BAŞVURU TARİHLERİ VE SONUÇ SÜRECİ
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde yapılacak.
Sonuçlar ise başvuru sürecinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Fırat Üniversitesi resmi web sitesinden duyurulacak.
