Malatya’da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte zirai don tehlikesi yeniden gündeme geldi. Kayısı üretim merkezi olan Malatya’da üreticiler, ürünlerini korumak için gece boyunca bahçelerinde nöbet tuttu.

Kayısı üreticileri, özellikle gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle büyük risk altına giren ürünlerini koruyabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bahçelerde ateş yakma, dumanlama ve çeşitli koruma yöntemleri uygulanırken, üreticiler sabaha kadar nöbet tutarak don tehlikesine karşı önlem aldı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üreticileri yalnız bırakmadı. İl Müdürü Osman Akar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mesut Cem Karaca ve teknik personel Önder Akdeniz, akşam saatlerinden itibaren sahaya inerek üreticilerle birlikte incelemelerde bulundu.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, kayısı bahçelerinde alınan don önlemleri yerinde incelendi. Üreticilerin uyguladığı yöntemler değerlendirilirken, ekipler tarafından teknik bilgilendirmeler yapıldı ve risklere karşı uyarılarda bulunuldu.

Gece saat 20.00’den sabah 04.00’e kadar süren çalışmalarda, üreticilerin bilinçli müdahalesinin zirai don zararını azaltmada büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, meteorolojik verilerin anlık olarak takip edildiğini ve üreticilerin düzenli şekilde bilgilendirildiğini belirtti.

Zirai don riskinin devam ettiği bu süreçte, sahadaki denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.