13 Nisan 2026 Pazartesi günü spor dünyasında kelimenin tam anlamıyla şölen yaşanıyor. Haftanın kapanış mücadelelerinde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kritik puan savaşları var. Sadece futbol değil, basketbol ve voleybolda da dev derbi heyecanı ekranlara taşınıyor.

İşte sporseverlerin merakla beklediği 13 Nisan maç takvimi ve yayıncı kuruluşlar:

SÜPER LİG'DE PAZARTESİ HEYECANI

Süper Lig'de üst sıraları ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren iki kritik maç saat 20:00'de start alacak.

20:00 | İkas Eyüpspor - Samsunspor | beIN SPORTS 1

20:00 | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2

TFF 1. LİG MAÇ PROGRAMI

Alt ligde şampiyonluk ve play-off yarışı kızışıyor. Amedspor ve Sakaryaspor'un zorlu sınavları bu akşam TRT ekranlarında.

16:00 | Sivasspor - İstanbulspor | TRT Spor

17:00 | BB Erzurumspor - Boluspor | TRT Spor

20:00 | Amedspor - Ümraniyespor | TRT Spor

20:00 | Sakaryaspor - Esenler Erokspor | TRT Avaz

AVRUPA'DA DEV MAÇLAR PREMİER LİG VE SERİE A

Avrupa futbolunun kalbi bu gece İngiltere, İspanya ve İtalya'da atacak. Manchester United evinde Leeds United'ı ağırlarken, İtalya'da Lazio deplasmana çıkıyor.

21:45 | Fiorentina - Lazio | S Sport 2

22:00 | Manchester United - Leeds United | beIN SPORTS 3

22:00 | Levante - Getafe | S Sport

SALON SPORLARINDA DERBİ GÜNÜ!

Bugün sadece futbol değil, salon sporlarında da nefesler kesilecek. Basketbol ve voleybolun devleri parkeye çıkıyor.

19:00 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Basketbol Süper Ligi) | beIN Sports

19:00 | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana (Sultanlar Ligi) | TRT Spor Yıldız

Maç saatlerinde ve yayıncı kuruluşlarda son dakika değişiklikleri yaşanabilir. En güncel bilgiler için yayıncı platformların akışını kontrol etmeyi unutmayın.