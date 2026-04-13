Malatya’da yaşayan vatandaşlar, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü ezan vakitlerini araştırıyor. Günlük ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için beş vakit namazın başlangıç saatleri netleşti. Ayrıca tövbenin dindeki yeri ve nasıl tövbe edileceği konusu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

MALATYA’DA EZAN VAKİTLERİ

Müslümanların kılmakla yükümlü olduğu beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak sıralanıyor. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsim şartlarına ve coğrafi konuma göre hesaplanıyor.

12 Nisan 2026 Pazartesi günü Malatya’da ezan saatleri şöyle:

İmsak: 04.21

Güneş: 05.47

Öğle: 12.32

İkindi: 16.12

Akşam: 19.07

Yatsı: 20.28

TÖVBENİN DİNDEKİ YERİ NEDİR, NASIL TÖVBE EDİLİR?

Sözlükte pişmanlık ve dönmek anlamına gelen tövbe, dinî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir.

Yüce Allah, bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: “Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbe, kulluğun Hz. Âdem’le başlayan bir göstergesidir.

Günahkâr kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, ‘İşte ben şimdi tövbe ettim’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.” Hz. Peygamber (s.a.s.) de; “Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” buyurmuştur.

İslâm âlimleri bu ve benzeri âyetler ve hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek ve Allah’tan af dilemek gerekir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya vârislerine iade etmekle ya da onlardan affını istemekle olur.