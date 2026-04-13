Türk futbolunun bir dönemine damga vuran ve Süper Lig'de adından sıkça söz ettiren Yeni Malatyaspor, tarihinin en karanlık günlerinden geçiyor. Aylardır sahada tutunmaya çalışan ama mali sıkıntılar yüzünden bir türlü toparlanamayan kulüp, geçmişten gelen borç dosyalarının bedelini epey ağır ödüyor. Son olarak FIFA Disiplin Komitesi'nin kestiği bilet, takımın ligdeki o zaten umutsuz olan tablosunu tamamen dibe çekti.

TFF DUYURDU: CEZA DİREKT UYGULANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA Disiplin Komitesi masadaki bir alacak dosyasını karara bağladı ve Yeni Malatyaspor'a doğrudan 6 puan tenzili (silme) cezası uyguladı.

Aslında bu karar, spor kamuoyu için pek de sürpriz olmadı. Uzun süredir transfer yasakları ve ödenemeyen oyuncu maaşlarıyla boğuşan kulüp yönetimi, eski dosyaları kapatmakta çaresiz kalıyordu. FIFA'nın verdiği bu son yaptırım, TFF tarafından anında puan durumuna yansıtıldı.

PUAN DURUMUNDA TARİHİ TABLO: EKSİ 52 PUAN

Gelen bu son ceza, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımın puan durumunu eşine az rastlanır bir noktaya taşıdı. Zaten matematiksel olarak haftalar öncesinden bir alt lige düşmesi kesinleşen Malatya temsilcisi, silinen 6 puanın ardından eksi 52 puana kadar geriledi.

Şu an 18 takımlı grubun en dibine demir atmış olan kulübün toparlanma umutları da her geçen gün biraz daha tükeniyor. Birkaç yıl öncesine kadar Avrupa kupalarında maçlara çıkan taraftarlar, şimdilerde sadece eski günleri arıyor.