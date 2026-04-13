Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre bu gece beklenen tahmini sıcaklık değerlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tedbirleri elden bırakmayalım! Rabbim don başta olmak üzere her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Ilçe Ilçe Açıkladı Bu Tarihe Dikkat! (1) Malatyahaber

Vali Yavuz’un paylaştığı 14 Nisan minimum sıcaklık verileri şöyle:

Kuluncak: -2,0

Hekimhan: -0,2

Balaban: 0,0

Darende: 0,6

Doğanşehir: 0,7

Arguvan: 0,7

Akçadağ: 1,1

Yazıhan: 1,4

Battalgazi: 1,6

Pütürge: 1,9

Tulga: 2,5

Doğanyol: 2,6

Malatya: 3,6

Yeşilyurt: 4,2

İçeriği Görüntüle

Kale: 4,9

Muhabir: Mutlu Sarıgül