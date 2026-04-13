Resmi rakamlara göre 309.890 kişilik devasa bir nüfusa ev sahipliği yapan Yeşilyurt, şehrin diğer büyük metropol ilçesi olan Battalgazi'yi geride bırakarak demografik liderliği elinde tutmaktadır. Erkek nüfusunun 153.750, kadın nüfusunun ise 156.140 olarak ölçüldüğü bu ilçe, cinsiyet dağılımındaki dengeli yapısı ve çalışma çağındaki genç nüfus yoğunluğu ile dikkat çekmektedir. Malatya'nın 2014 yılında büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte merkez ilçenin ikiye bölünmesi sonucu bugünkü idari sınırlarına kavuşan Yeşilyurt, o günden bu yana şehrin en hızlı göç alan ve sınırlarını en hızlı genişleten bölgesi konumundadır. Özellikle çevre il ve ilçelerden eğitim, sağlık ve istihdam amacıyla gelen vatandaşların ilk ikamet tercihi olması, ilçenin nüfus grafiğinin sürekli olarak yukarı yönlü bir ivme çizmesini sağlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm, Yeni Yaşam Alanları ve Ekonomik Büyüme

• Yeşilyurt’un yüksek nüfusu, son on yıldaki kentsel dönüşüm ve altyapı gelişmelerinden kaynaklanmaktadır.

• Tecde, Karakavak ve Çilesiz gibi mahalleler, modern konut projeleri, bulvarlar ve alışveriş merkezleriyle cazibe merkezi haline gelmiştir.

• 2023 depremleri sonrası sağlam zeminli yeni yerleşim alanlarına olan talep, Yeşilyurt’a olan ilgiyi artırmıştır.

• 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinin büyük kısmı Yeşilyurt’ta yer almaktadır.

• Bu durum, Yeşilyurt’u bir sanayi üssü haline getirmektedir.

• Tekstil, gıda ve makine fabrikaları binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.

• Bu fabrikalar, Yeşilyurt’un ekonomik dinamosunu oluşturmaktadır.

• İş gücü piyasasındaki canlılık, demografik büyümeyi beslemektedir.

Doğa, Gastronomi ve Sosyal Yaşamın Harmanlandığı Merkez

Yeşilyurt, betonlaşmış bir sanayi ve konut merkezinden çok daha fazlasıdır. Halk arasında "Çırmıhtı" olarak bilinen tarihi bölgeleri, ilçenin doğayla ne kadar iç içe olduğunun en güzel kanıtıdır. Gündüzbey ve Derme Suyu çevresindeki mesire alanları, hafta sonları sadece Malatyalıların değil, çevre illerden gelen turistlerin de akınına uğramaktadır. Coğrafi işaret tescilli meşhur "Dalbastı Kirazı" ve elbette dünya çapında üne sahip Malatya kayısısının en kaliteli örnekleri bu ilçenin bereketli topraklarında yetiştirilmektedir.