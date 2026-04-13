Yeni çarşı projesinin etap etap faaliyete geçmesiyle birlikte, Kuyumcular Çarşısı önündeki banklarda günün her saatinde yoğunluk yaşanıyor. Şehrin merkezinde vakit geçirecek, iki lafın belini kıracak bir yer arayan amcalarımız, inşaat tozuna ve çevre düzenlemesinin eksikliğine bakmadan buraları dolduruyor. Ancak herkesin dilinde aynı soru var:

"O eski çay bahçesi günleri geri gelecek mi?"

ÇAY BAHÇESİ NE OLACAK?

Eski Emekliler Parkı’nın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken eski yapısında mı yoksa modern bir meydan konseptinde mi olacağı henüz belli değil.

Yeni çarşı mimarisinin içine entegre edilecek olan park ve dinlenme alanları, amcalarımızın bu bank nöbetini sona erdirebilir. Malatyalılar, sadece yeni dükkanlar değil; gölgesinde oturup çay içebildikleri o samimi atmosferi yeniden istiyor.