Toplantıya, Malatya Şubesi’ni temsilen Şube Başkanı Yunus Akçin ile birlikte başkan yardımcıları Rıfat Tutuk, Eray İlbay ve Şube Müdürü Muhsin Tayyib Van katıldı.

Toplantıda, şubelerden elde edilen saha verileri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, iş dünyasının mevcut durumu, bölgesel ekonomik gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin stratejiler ele alındı. Üretim, ihracat ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulan görüşmeler sonucunda, MÜSİAD’ın kurumsal yapısını güçlendirmeye dönük önemli kararlar alındı.

Program kapsamında yapılan sunumlar da dikkat çekti. Serhan Afacan, Yücel Karauz ve Nurullah Gür tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; küresel gelişmeler, uluslararası dengeler ve Türkiye ekonomisinin genel görünümü değerlendirildi. Katılımcılar, özellikle bölgesel riskler ve ekonomik fırsatlar hakkında önemli bilgiler edindi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunus Akçin, organizasyonun birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak,

“Genel Başkanımız Sayın Burhan Özdemir’in liderliğinde gerçekleştirilen bu önemli toplantı, istişare kültürümüzün en güçlü örneklerinden biri olmuştur. Sahadan gelen veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve belirlenen hedefler, önümüzdeki sürece ışık tutmaktadır”

dedi.

Deprem sonrası toparlanma sürecine değinen Akçin, Malatya’nın her geçen gün daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığını belirtti. Şehrin artık yalnızca yaralarını saran değil, aynı zamanda üretim, istihdam ve yatırım alanlarında büyüyen bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Akçin, 112. Genel İdare Kurulu Toplantısı’nın 10–12 Temmuz tarihlerinde Malatya’da düzenleneceğini hatırlatarak, bu organizasyonun şehir için büyük önem taşıdığını söyledi.

“Malatya’mız, yeniden ihya ve inşa sürecinde önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek iş dünyası temsilcilerini şehrimizde ağırlayacak olmamız son derece kıymetlidir. Bu büyük buluşmanın, Malatya’nın ticari, ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz”

ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şubesi’nin organizasyon hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Akçin, tüm katılımcıları en iyi şekilde ağırlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Toplantı sonunda ise başta Genel Başkan Burhan Özdemir olmak üzere, ev sahibi MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve katkı sunan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür edildi.