Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde bugün yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Baydoğan'a, N.F. yönetimindeki 44 AGE 177 plakalı beton mikseri çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dev aracın çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı kadına ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kanlar içinde kalan Baydoğan, ambulansla ivedilikle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, İNCELEME SÜRÜYOR

Hastaneden alınan son bilgilere göre, Emine Baydoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü N.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Güvenlik güçleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülüyor.