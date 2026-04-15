Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak işletme bakım çalışmaları ve müteahhit ekipler tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında B. Mustafa Paşa, Nuriye, Aslanbey, K. Mustafa Paşa, Hacı Abdi, Şifa, Şıkşık, Hamidiye, Niyazi ve Kavaklıbağ mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca yine Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Niyazi ve Şıkşık mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Çukurdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.