Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak işletme bakım çalışmaları ve müteahhit ekipler tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında B. Mustafa Paşa, Nuriye, Aslanbey, K. Mustafa Paşa, Hacı Abdi, Şifa, Şıkşık, Hamidiye, Niyazi ve Kavaklıbağ mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Malatya’da Hangi Mahallelerde Elektrik Kesintisi (1) Malatyahaber

Malatya’da bugün hava sakin, gece don tehlikesi kapıda
Malatya’da bugün hava sakin, gece don tehlikesi kapıda
İçeriği Görüntüle

Ayrıca yine Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Niyazi ve Şıkşık mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Çukurdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL