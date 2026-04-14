Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Ezan Müslümanlara namaz vaktinin başladığını bildiren çağrıdır. Ezan vakitleri ise güneşin konumuna ve günün saatine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde.

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 14 Nisan 2026 Salı tarihindeki ezan saatleri:

İmsak Saati: 04.19,

Güneş Vakti: 05.46,

Öğle Ezanı: 12.32,

İkindi Ezanı: 16.12,

Akşam Ezanı: 19.08,

Yatsı Ezanı: 20.29.

YOGA YAPMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (Tümer, “Brahmanizm”, DİA, 6/331)

Buna göre bir Müslüman’ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması caiz değildir. Zira bir Müslüman’ın İslâm’ın inanç esaslarını ve temel prensiplerini göz ardı etmesi, başka dinlere ve inançlara ait ibadet şekillerinden medet umması ve bunları benimsemesi düşünülemez.