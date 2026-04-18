Deprem konutları ve iş yerlerine yönelik dikkat çeken bir ödeme kolaylığı duyuruldu. Yapılan düzenlemeye göre, borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerine önemli oranlarda indirim uygulanacak.

31 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, konutlarda peşin ödeme yapanlara yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim fırsatı sunuluyor. Bu düzenleme, özellikle taksitli ödeme planında yüksek maliyetle karşılaşan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Örnek hesaplamalara göre, taksitli toplam bedeli 1 milyon 890 bin TL olan 3+1 bir konutun fiyatı, peşin ödeme tercih edildiğinde 484 bin TL’ye kadar düşüyor. Bu da yüz binlerce liralık bir tasarruf anlamına geliyor.

Yetkililer, kampanyanın sınırlı süreyle geçerli olduğuna dikkat çekerken, hak sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar ise bu fırsatın, ödeme gücü olan vatandaşlar için önemli bir mali avantaj sunduğunu belirtiyor.