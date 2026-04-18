11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kemal Sunal, aslen Malatyalıdır. Üç erkek kardeşin en büyüğü olan usta sanatçı, dar gelirli ama sevgi dolu bir ailede, "yaramaz ama mutlu" bir çocukluk geçirdi. Eğitim hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayan Sunal, Türk sinemasının birçok değerini yetiştiren Vefa Lisesi’nden mezun oldu.

TİYATROYLA BAŞLAYAN SANAT YOLCULUĞU

Kemal Sunal’ın yeteneğini keşfeden kişi, lisedeki felsefe hocası oldu. Hocasının aracılığıyla usta oyuncu Müşfik Kenter ile tanışan Sunal, sanat hayatına "Zoraki Takip" adlı tiyatro oyunuyla merhaba dedi. Kenter Tiyatrosu ve ardından Devekuşu Kabare’de sahne alarak oyunculuğunu pişirdi.

YEŞİLÇAM’DA BİR YILDIZ DOĞUYOR: 1973 VE TATLI DİLLİM

Kemal Sunal’ın beyaz perdeyle tanışması 1973 yılında, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı "Tatlı Dillim" filmiyle oldu. İlk başlarda kalabalık kadrolu filmlerde yan rollerde yer alsa da, kendine has yüz hatları ve samimi tavrıyla kısa sürede başrollere yükseldi.

UNUTULMAZ KARAKTER: İNEK ŞABAN VE HABABAM SINIFI

Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran "Şaban" tiplemesiyle fenomen haline geldi. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki "İnek Şaban" rolü, onu Türk halkının gönlünde sarsılmaz bir taht sahibi yaptı. Filmlerinde genellikle saf, dürüst ve haksızlığa karşı duran "halk kahramanlarını" canlandırdı.

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

1977 Antalya Film Festivali: "Kapıcılar Kralı" filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu (Altın Portakal) ödülünü kazandı.

Akademik Başarı: 12 Eylül döneminde yarım bıraktığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni 1995 yılında, 51 yaşında bitirdi.

Yüksek Lisans ve Tez: "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" isimli yüksek lisans teziyle kendi filmlerinin sosyolojik analizini yaptı ve bu çalışmasını kitaplaştırdı.

KEMAL SUNAL’IN AİLE HAYATI

1974 yılında hayatını Gül Sunal ile birleştiren sanatçının, bu evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu dünyaya geldi. Hem kariyerinde hem de özel hayatında örnek bir isim olan Sunal, ailesine olan bağlılığıyla bilinirdi.

TÜRK SİNEMASININ ACI KAYBI

Fiziksel özellikleri ve mimikleriyle Fransız komedyen Fernandel'e benzetilen Kemal Sunal, kariyeri boyunca tam 82 sinema filminde rol aldı. Son filmi "Balalayka"nın çekimleri için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında aramızdan ayrıldı.

Aradan geçen yıllara rağmen Kemal Sunal filmleri hala televizyon ekranlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Onun gülen yüzü, toplumsal dersler içeren sahneleri ve asla eskimeyen şakaları, Türk sinemasının en değerli mirası olmaya devam ediyor.