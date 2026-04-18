Türkiye’de son dönemde artan okul içi ve çevresindeki şiddet olayları kamuoyunda endişe yaratırken, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Paşahan, özellikle çocuk suçluluğundaki artışa dikkat çekerek durumun “kritik bir eşik” olduğunu vurguladı.



“2024 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bin 785’tir. Bu sayı gelişmiş ülkelerin kat kat üzerindedir ve vakaların yüzde 40,4’ü yaralama suçudur. Bugün açık konuşuyoruz bu yaşananlar münferit bir olay değildir. Her gün okullarımızda ve çevresinde sayısız şiddet olayı yaşanmaktadır”

ifadelerini kullandı.



Şanlıurfa Siverek’te bir lisede gerçekleşen silahlı saldırı ve Kahramanmaraş’taki ortaokulda yaşanan ölümle sonuçlanan olayların, gelinen noktayı net biçimde ortaya koyduğunu belirten Paşahan,

"Çocuklarımız okula güvenle gidip gelemiyorsa bu ülkede hiçbir şey yolunda değildir"

dedi.



BU TABLONUN BAŞLICA SEBEPLERİ

Toplumsal yapının alarm verdiğini dile getiren Paşahan,

“Önce ahlak ve maneviyat anlayışından uzaklaşılması, şiddeti normalleştiren medya içerikleri, disiplinsiz eğitim yaklaşımı, akran zorbalığının görmezden gelinmesi ve rehberlik sistemlerinin yetersizliği bu tablonun başlıca sebepleridir.”

diye konuştu.

Açıklamasında siyasi irade eksikliğine de dikkat çeken Paşahan,

“Bu tabloyu değiştirecek güçlü ve kararlı bir irade ortaya konulmuyor”

diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Paşahan’ın öne çıkan talepleri ise şöyle:

“Şiddet içerikli oyunlara erişim durdurulmalıdır.”

“Sosyal medyada suça yönlendiren örgütlenmeler kapatılmalıdır.”

“Mafya dizileri yayından kaldırılmalıdır.”

“Okullarda giriş güvenliği zorunlu hale getirilmelidir.”

“Her okulda yeterli sayıda rehber öğretmen bulunmalıdır.”

“Akran zorbalığına karşı sıfır tolerans uygulanmalıdır.”



19 Nisan’da Ankara’da düzenlenecek Türkiye Divanı toplantısına dikkat çeken Paşahan,

“Bu toplantıda çocuklarımızın güvenliği ve eğitim sisteminin yeniden inşasına dair somut çözüm önerilerimizi açıklayacağız”

dedi.

Son olarak yetkililere seslenen Paşahan,

“Bu yaşananlar ihmaldir, görmezden gelinemez. Susmak sorumluluğa ortak olmaktır”

ifadelerini kullandı.