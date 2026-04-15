MALATYA - AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Sosyal hassasiyet gerektiren projelerden mahallelerin altyapı taleplerine kadar geniş bir yelpazede temaslar kuran Ölmeztoprak, "İhtiyaçların bizzat takipçisi olacağız" mesajını verdi.

ÖZEL BİREYLERE TAM DESTEK

Ayyıldız Engelli Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, özel gereksinimli bireyler için yürütülen projelerin sadece bireyleri değil, aileleri de kapsayan hayati bir süreç olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında, öykü yarışmasında dereceye giren Zekiye Dündar ile görüntülü görüşerek başarısını tebrik eden Ölmeztoprak, bu tür başarıların toplumda daha görünür kılınması gerektiğini belirtti.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE VEFA

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Malatya İl Başkanlığı’nın kermesine katılan Ölmeztoprak, Terör Gazisi Zeynal Selağzı ile bir araya geldi. Fedakârlıkların unutulmaması adına bu tür organizasyonların birer sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Milletvekili, vakfın çalışmalarına destek sözü verdi.

KIZILAY’DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Türk Kızılayı’nın kan bağışı standını ziyaret eden Ölmeztoprak, kan stoklarının önemine değinerek vatandaşlara çağrıda bulundu: “Bir bağış, bir hayat kurtarır.”

MAHALLE TALEPLERİ MASADA PORGA VE ÇEVRE KÖYLER İÇİN MÜJDE

Yeşilyurt ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştiren Ölmeztoprak, Öncü Mahallesi Muhtarı Harun Yener ve mahalle sakinleriyle buluştu. Özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara dikkat çeken Ölmeztoprak; Porga, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak ve Kozluk mahallelerinden gelen taleplerin ilgili kurumlar nezdinde titizlikle takip edildiğini açı.