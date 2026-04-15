Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana suçla mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini belirterek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal kumarla mücadele kapsamında 81 ilin tamamına genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı açıklamada Malatya’nın da aralarında bulunduğu tüm illerde başsavcılıklar koordinesinde kapsamlı soruşturmaların sürdüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarını sorularını cevapladı. Göreve başladığı ilk günden itibaren özellikle sokak çeteleri, uyuşturucu ticareti ve sanal kumar gibi toplum düzenini tehdit eden unsurlarla mücadelede tavizsiz bir politika izlediklerini ifade eden Gürlek, bu kapsamda önemli bir adım attıklarını duyurdu.

Yasadışı bahis ve uyuşturucu ile mücadele konusunda atılan adımlara ilişkin Bakan Gürlek, "Ben göreve geldiğimden itibaren sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım. 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Uyuşturucu, sanal kumar ve yolsuzluk ile ilgili soruşturmalar yürütülüyor. Bu soruşturmalar başsavcılarımızın koordinesinde yürütülüyor” sözlerine yer verdi.