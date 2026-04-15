Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya-Arapgir ulaşım hattında yaşanan sorunlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgenin yıllardır beklediği yol projesinin yatırım programına alınmadığını belirten Cömertoğlu, Elâzığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne çağrıda bulundu.

Başkan Cömertoğlu,

“Malatya-Arapgir yolu ile ilgili herhangi bir çalışma yok. O kadar ısrarımıza rağmen bu sene de yatırım programına alınmadı. Bu Arapgir yolu ile ilgili bir proje değil. Arapgir’in problemi de değil”

ifadelerini kullandı.

Söz konusu hattın sadece yerel bir mesele olmadığını vurgulayan Cömertoğlu, projenin daha geniş bir ulaşım ağına hizmet ettiğini belirterek,

“Bu Karadeniz- Akdeniz bağlantı en güvenli yol programında, bölünmüş yol projesi bitmiş ve direkt Trabzon’dan İskenderun’a ana bir yol olan, bütün doğuyu ve batıyı bu aksta buluşturacak bir yoldur”

diye konuştu.

Yolun büyük bölümünün tamamlandığını ancak kritik bir kısmın hâlâ yapılmadığını belirten Cömertoğlu,

“İki tarafı yapılmıştır, Kemah ile Yazıhan arasındaki bölgede toplam 100 kilometrelik bir kısmı kalmıştır. Burası Divriği, Arapgir, Arguvan, Keban ve Ağın’a da hizmet veriyor”

ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında bölgesel eşitsizlik vurgusu yapan Cömertoğlu,

“Bu mesele bölgenin tümden geri bırakılma meselesinden başka bir şey değildir. Anlayanlar nasıl anladığını biliyor, tutanlarda niye tuttuğunu biliyor. Ben de ne söylediğimi biliyorum”

diye konuştu.