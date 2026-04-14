AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem sonrası yeniden inşa edilen Malatya Merkez Çarşı’da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çarşıda gelinen son durumu değerlendiren Ölmeztoprak, projenin Malatya’nın ticari hayatına yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Ziyaret kapsamında yetkililer ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, çarşının sadece fiziksel bir dönüşüm değil aynı zamanda ekonomik bir toparlanma sürecinin merkezi olduğunu vurguladı. Projenin büyüklüğüne dikkat çeken Ölmeztoprak,

“Toplam 99 blok ve 22 ada üzerinde yükselen projemizde 5 bin 717 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu kapsamda 3 bin 253 dükkan, 2 bin 240 ofis ve 224 konut yer alıyor. Şu ana kadar 4 bin 108 bağımsız bölüm için teslim süreci başlatılmıştır”

ifadelerini kullandı.

Modern altyapı ve ulaşım planlamasıyla dikkat çeken çarşının kısa sürede tamamlanacağını belirten Ölmeztoprak,

“Çarşımız güçlü altyapısı ve planlamasıyla ticari hayatın yeniden ve eskisinden daha güçlü şekilde canlanacağı bir merkez haline geliyor”

dedi.

Ulaşım kolaylığına da değinen Ölmeztoprak,

“Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Malatya Merkez Çarşı’mızın çok kısa sürede daha canlı ve daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz”

şeklinde konuştu.

Yeni iş yerlerine taşınan esnafa da destek mesajı veren Ölmeztoprak,

“Esnafımızın yeniden ayağa kalkma azmi, Malatya’mızın toparlanma iradesini açıkça ortaya koyuyor. Bu süreçte esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

Ziyaretler kapsamında gastronomi ve ticaret alanındaki gelişmeler de ele alınırken, Ölmeztoprak Malatya’nın mutfak zenginliğine dikkat çekerek,

“Malatya’mız zengin mutfağıyla farklı damak tatlarına hitap eden önemli bir şehir. Bu alanda atılan her adımı kıymetli buluyoruz”

dedi.

Esnaf dernekleriyle yapılan görüşmelerde ise çarşıdaki dönüşüm sürecinin ortak akıl ve istişareyle ilerlediği vurgulandı. Ölmeztoprak,

“Malatya’mızın Merkez Çarşı’sında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin ticari hayatında yeni bir dönem başlayacak”

diyerek sürecin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.