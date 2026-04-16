Milletvekili Ölmeztoprak, Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmeye ilişkin,

“Görüşmemizde Malatya’mız genelinde devam eden yatırımların son durumu, planlanan projeler ve restorasyon çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır”

ifadelerini kullandı. Görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve projelerin daha hızlı ilerlemesi için değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Özellikle tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Yeni Cami başta olmak üzere birçok eserde yürütülen çalışmaların takviminin netleştiği aktarıldı. Ulu Cami’de devam eden restorasyonun sonbaharda tamamlanarak ibadete açılmasının planlandığı, Kervansaray için ise önümüzdeki ay ihale sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü bildirildi.

İlçelerde yürütülen projelere de değinen Ölmeztoprak, Yeşilyurt ve Battalgazi başta olmak üzere sahadaki ihtiyaçların kapsamlı şekilde ele alındığını vurguladı.

“Malatya’mızın kültürel mirasını koruyarak yeniden ayağa kaldırma süreci güçlü bir eşgüdümle sürdürülmektedir. Asrın afetini, asrın ihya hamlesine dönüştürme kararlılığımızı sürdürüyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görüşmelere de değinen Ölmeztoprak, Seddar Yavuz ve Sami Er ile yapılan toplantılarda devam eden projelerin ve gelecek planlamalarının detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

AK Parti Grup Toplantısı’nda Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını da değerlendiren Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı’nın mesajlarını şu sözlerle aktardı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’ye ve şahsına yönelik söylemler karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sıradan bir devlet olmadığını açık şekilde ortaya koyarak “Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz” ifadeleriyle gerekli mesajları vermiştir”