“Gençlik iksiri” olarak bilinen arı sütüyle ilgili ezber bozan bir araştırma Malatya’dan geldi. Malatya Turgut Özal, İnönü ve Fırat üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülen kapsamlı çalışma, arı sütünün kalitesini belirleyen temel faktörleri bilimsel olarak ortaya koydu.

Doğanşehir (Buğday Deresi) ve Battalgazi (Uluköy) bölgelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen araştırmada, arı kolonileri farklı karbonhidrat kaynaklarıyla beslendi. Elde edilen sonuçlar, hem coğrafi koşulların hem de besleme yöntemlerinin arı sütünün içeriğini ciddi şekilde değiştirdiğini gösterdi.

DOĞANŞEHİR’DE EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kalite göstergesi olarak kabul edilen 10-HDA oranında ortaya çıktı. Doğanşehir’de glikozla beslenen arılardan elde edilen arı sütünde bu değer yüzde 2,77 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlara göre bu oran, ürünün hem biyolojik etkisini hem de ticari değerini doğrudan etkiliyor.

Bilim insanları ayrıca arı sütünde 50’den fazla uçucu organik bileşik tespit etti. Bu bileşiklerin aroma, kalite ve sağlık üzerindeki potansiyel etkiler açısından kritik rol oynadığı vurgulandı. Bulgular, arı sütünün standart bir ürün olmadığını, üretim koşullarına göre büyük farklılıklar gösterebildiğini ortaya koydu.

SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ SONUÇLAR İÇERİYOR

Çalışma, arıcılık sektörü için de önemli sonuçlar içeriyor. Türkiye’nin arıcılıkta güçlü bir ülke olmasına rağmen arı sütü üretiminin sınırlı kaldığına dikkat çeken araştırmacılar, doğru besleme ve doğru lokasyon seçimiyle hem kalite hem de üretim miktarının artırılabileceğini belirtiyor.

Öte yandan uzmanlar tüketicilere de önemli uyarılarda bulundu. Arı sütünün kalitesinin sadece rengine veya tadına bakılarak anlaşılmasının mümkün olmadığı, mutlaka laboratuvar analizleriyle 10-HDA oranının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca ürünün uygun koşullarda, özellikle düşük sıcaklıkta saklanmaması halinde değerli bileşenlerini hızla kaybettiği ifade edildi.

Araştırma, arı sütünün yalnızca bir gıda takviyesi değil, aynı zamanda tıbbi kullanım potansiyeline sahip bir ürün olduğunu da ortaya koyuyor. Uzmanlara göre Malatya gibi zengin bitki örtüsüne sahip bölgeler, gelecekte arı sütünde marka haline gelebilir.