Malatya’nın Hekimhan ilçesinde eski eşi Selda Kaya’yı silahla öldüren sanık Gazi Kaya hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, cinayetin tasarlanarak işlendiğine kanaat getirerek sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Gazi Kaya, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Dosyadaki bilgilere göre olay, boşanmanın ardından yaşandı. Selda Kaya’nın bir süre sonra ailesinin yaşadığı Hekimhan’a döndüğü ve ilçe merkezinde eski eşiyle karşılaştığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Selda Kaya’nın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sanık hakkında açılan davada yargılama süreci tamamlandı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, daha önce sunulan delil ve beyanlara dikkat çekerek, Selda Kaya’nın evlilik sürecinde şiddet gördüğünü ve sanığın olay öncesinde tehdit içerikli ifadeler kullandığını ifade etti. Sanık ise savunmasında suçlamaları reddederek farklı iddialar öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan deliller, tanık beyanları ve yargılama sürecindeki tespitler doğrultusunda, cinayetin planlı şekilde işlendiğine hükmetti. Sanık Gazi Kaya, “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda duygusal anlar yaşandı. Selda Kaya’nın yakınları verilen cezayı adaletin yerini bulması olarak değerlendirdi.