Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) uluslararası sisteme "Gazze" üzerinden yaylım ateşi açtı. Küresel güvenliğin "yapısal bir çürüme" içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail’in müzakere sürecini baltalama girişimlerine karşı dünyayı uyardı: "Barışa giden en kestirme yol diplomasidir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GAZZE ÇIKIŞI "BU BİR AHLAK KRİZİDİR"

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) küresel bir marka haline geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin Gazze sınavında başarısız olduğunu söyledi. Erdoğan, "Eğer bir sistem küvezdeki bebekleri koruyamıyorsa, bu yapısal bir çürümedir" diyerek Batı'nın ve mevcut sistemin ahlaki bir kriz içinde olduğunu belirtti.

"BARIŞIN EN KESTİRME YOLU YAPICI DİYALOG VE DİPLOMASİ"

Bölgesel çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, çözümün adresini gösterdi. "İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazırlıklı olunmalı" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin doğrudan müzakereler için her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunun altını çizdi.

KRİTİK HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI "TİCARİ GEMİLERE AÇIK OLMALI"

Ekonomik ve jeopolitik güvenliğe dair önemli bir parantez açan Erdoğan, Hürmüz Boğazı üzerinden bölge ülkelerine seslendi:

Hürmüz'ün bir yakası İran, diğer yakası Umman'dır.

Körfez ülkelerinin açık denizlere erişimi kısıtlanmamalıdır.

Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere açık tutulmalıdır.

ADF 2026 TÜRKİYE'NİN BARIŞ MİSYONU

Cumhurbaşkanı, Antalya'nın tarih, kültür ve diplomasi şehri kimliğiyle barışa ev sahipliği yaptığını belirtti. Pakistan aracılığıyla ilan edilen 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, silahların susması ve diplomasinin konuşması gerektiğini hatırlattı.