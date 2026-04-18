Eğitim camiasını derinden sarsan silahlı saldırılar tüm Türkiye'de infial yaratırken, krizin merkez üssüne komşu olan Malatya'da da panik havası hakim. Maraş'ta 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği vahim tablonun ardından Siverek'ten de benzer haberlerin gelmesiyle bu iki ilde eğitime zorunlu ara verildi. Şiddet dalgasının kendi şehirlerine de sıçramasından çekinen Malatyalı ebeveynler, gözünü valilikten gelecek resmi bir açıklamaya dikti. Öte yandan eğitim sendikalarının yurt genelinde geniş çaplı bir iş bırakma eylemine hazırlanması, şehirde "Malatya'da yarın okullar açık kalacak mı, öğretmenler greve mi gidiyor?" sorgularını daha da alevlendirdi.

20 NİSAN PAZARTESİ MALATYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yaşanan trajik olayların faturası çok ağır oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olayların gerçekleştiği bölgelerde anında önlem aldı. Ancak bu güvenlik amaçlı tatiller şu an için sadece saldırıların yaşandığı sınırları kapsıyor. Malatya Valiliği veya yerel eğitim yöneticileri tarafından 20 Nisan 2026 Pazartesi gününe yönelik alınmış resmi bir tatil kararı yok. Yani eğitim takviminde herhangi bir değişiklik görünmüyor ve şehirdeki okullar normal mesaisine başlamak için kapılarını açacak.

MALATYA'DA ÖĞRETMENLER GREVDE Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

Resmi makamlardan tatil haberi gelmese de pazartesi günü sınıfların boş kalma ihtimali oldukça yüksek. Eğitim sendikaları, okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla iki gün boyunca iş bırakacaklarını ilan etti. Bu kapsamda Malatya'da görev yapan çok sayıda öğretmenin de eyleme katılması ve ders başı yapmaması öngörülüyor. Dolayısıyla okullar kağıt üzerinde açık olsa bile, eyleme destek veren öğretmenlerin girdiği sınıflarda eğitim yapılamayacak.

MALATYA VALİLİĞİ EĞİTİME ARA VERİLDİĞİNİ DUYURDU MU?

Tedirginlik yaşayan velilerin kulağı yerel yönetimden gelecek yeni mesajlarda. Şu ana kadar Malatya Valiliği kaynaklarından eğitimin durdurulduğuna veya okulların tatil edildiğine dair tek bir satır açıklama düşmedi. Emniyet güçleri okul çevrelerindeki devriyelerini artırırken, eğitim sürecinin planlandığı gibi işleyeceği belirtiliyor.

VELİLER PAZARTESİ SABAHI ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMELİ Mİ?

Şehirde ciddi bir bilgi kirliliği yaşanırken, çocuklarını okula yollama konusunda kararsız kalan ailelerin süreci okul yönetimiyle çözmesi en mantıklı yol olarak duruyor. Grev nedeniyle okul idarecileri veya doğrudan sınıf öğretmenleriyle irtibat kurmak en net çözüm olarak duruyor.