Siyasete çok genç yaşlarda atılan ve yıllar içinde Türkiye'nin en kritik bakanlık koltuklarında oturan Süleyman Soylu, günümüzde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili olarak Meclis'teki çalışmalarını sürdürüyor. Doğru Yol Partisi'nin gençlik kollarından Demokrat Parti genel başkanlığına, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İçişleri Bakanlığına uzanan uzun bir siyasi yolculuğu bulunan Soylu'nun kariyer basamakları pek çok okurun ilgisini çekiyor.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Süleyman Soylu, aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çamlı köyündendir. Hamdiye Soylu ile evli olan ve iki çocuğu bulunan deneyimli siyasetçi, gençlik yıllarından itibaren hem ticaretle hem de siyasetle iç içe bir yaşam sürdü. İstanbul'da doğup büyümesine rağmen Karadeniz kökenleriyle bağını hiç koparmayan Soylu, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran önemli isimler arasında yer aldı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN EĞİTİM VE İŞ HAYATI NASIL BAŞLADI?

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamlayan Soylu, lise eğitimine Plevne Lisesi'nde başladı. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne giden Soylu, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayarak mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında adım attı. 1989 yılında okul arkadaşlarıyla birlikte kendi şirketini kurarak ticarete atıldı ve siyasi kariyerinin yanı sıra ticari faaliyetlerini de uzun yıllar devam ettirdi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN SİYASİ KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Siyasi arenaya 1987 yılında adım atan Soylu, aile geleneğini sürdürerek Doğru Yol Partisi'nin (DYP) Gençlik Kolları'nda görev aldı. 1995 yılında DYP Gaziosmanpaşa ilçe başkanı seçilerek henüz 25 yaşındayken Türkiye'nin en genç ilçe başkanı unvanını kazandı. 1999 yılında İstanbul İl Başkanı oldu ve bu görevi 2002 yılına kadar sürdürdü. 2008 ve 2009 yılları arasında Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanlık koltuğunda oturan Soylu, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katıldı. AK Parti bünyesinde Ar-Ge ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi çok kritik üst düzey görevler üstlendi.

SÜLEYMAN SOYLU HANGİ BAKANLIK GÖREVLERİNDE BULUNDU?

Haziran ve Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Trabzon milletvekili olarak Meclis'e giren Soylu, ilk bakanlık deneyimini 24 Kasım 2015'te kurulan 64. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yaşadı. Ardından 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Bu zorlu görevi 4 Haziran 2023 tarihine kadar aralıksız sürdürdü. Cumhuriyet tarihinde Şükrü Kaya'dan sonra en uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan isim olarak tarihe geçen Süleyman Soylu, halihazırda 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak siyasi yaşamına devam ediyor.