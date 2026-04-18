Gençlerbirliği deplasmanından üç puanla dönen sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin gündemi tamamen hakem kararlarına kilitlendi. Mücadelenin ilk yarısında sergilenen üstün oyunun ikinci yarıda kesintiye uğradığını savunan Okan Buruk, sahadaki yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle karşılaşmanın gidişatını değiştiren takdir hakları, tecrübeli teknik adamın sabrını taşırdı. Buruk, maçın kopma noktasına geldiği anlarda çalınan düdüklerle oyunun yeniden başlatıldığını iddia etti.

SALLAİ'NİN SARI KARTI OYUN PLANINI BOZDU

Maç içindeki en büyük kırılma anlarından biri Roland Sallai'nin gördüğü kart oldu. Buruk, oyuncusunun omuz omuza girdiği bir mücadelede faul dahi yokken sarı kartla cezalandırılmasına anlam veremediğini belirtti.

İkinci bir kartla takımın on kişi kalma tehlikesini hisseden başarılı çalıştırıcı, iyi oynayan futbolcusunu mecburen kenara almak zorunda kaldığını ifade etti. Zorunlu olarak yapılan bu oyuncu değişikliği, kulübenin saha içi planlarını doğrudan zedeledi.

ATAMALARDAKİ YANLIŞLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşma sonrası stadyum koridorlarında gözlemcilerle diyaloğa giren Buruk, Türk futbolundaki genel hakem profiline yönelik eleştirilerini sıraladı. Yetenek ve hata kavramlarının birbirinden kesin çizgilerle ayrılması gerektiğinin altını çizen çalıştırıcı, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarındaki tutarsızlıklara işaret etti:

"Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim."

Sahadan galibiyetle ayrılmalarına rağmen alınan sonucun coşkusunu yaşayamadığını açıkça dile getirdi. Yeşil sahalarda artık sadece yetenekli ve standartları yüksek bir maç yönetimi beklediklerini vurgulayarak sözlerini noktaladı.