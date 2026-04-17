Malatya Turizm Çalıştayı’nda konuşan Veli Ağbaba, Malatya’nın sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerin yeterince tanıtılmadığını vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağbaba,

“Malatya kayısı dışında kent kültürü, sanatı, doğal güzellikleri ve inanç kültürüyle önemli bir merkez. Maalesef kentte yaşayan birçok vatandaşımızın bu değerlerden haberi yok”

dedi.

Malatyalıların bile birçok tarihi değeri görmediğini ifade eden Ağbaba,

“Hala Arslantepe Höyüğü’yü görmeyen hemşehrilerimiz var. Bunların tanıtılması lazım”

diye konuştu.



“TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK”

Darende ve çevresindeki turizm potansiyeline de dikkat çeken Ağbaba,

“Darende’de Hulusi Efendi Vakfı’nın inşa ettiği bir külliye var ki Türkiye’de benzeri yok. Arapgir, Kozluk Kanyonu ve kaya mezarlarıyla öne çıkıyor”

ifadelerini kullandı.



Malatya’nın inanç turizmi açısından da önemli bir merkez olduğunu belirten Ağbaba,

“Malatya dünyadaki en eski cem evine ev sahipliği yapıyor. Yama Dağı gibi önemli turizm değerlerimiz var. Yayla denilince Karadeniz övülür ama bizim yaylalarımız da çok güzel”

dedi.



“EZGİ MOLA DA MALATYALI”

Kültürel değerlerin sadece mekanlarla sınırlı olmadığını belirten Ağbaba,

“Bir şehrin kıymeti sadece binalarla ölçülmez. Kemal Sunal ve İlyas Salman Malatyalıdır. Ezgi Mola da Malatyalı. Bunların daha fazla vurgulanması lazım”

diye konuştu.



Festival çağrısı da yapan Ağbaba, Adana Portakal Çiçeği Festivali örneğini vererek şunları söyledi:



“Adana’da Portakal Çiçeği Festivali’ne gittim, 1 milyonu aşkın insan vardı. Malatya’dan sadece 375 kişi gitmiş. Oysa esnafından otelcisine herkes kazanıyor. Malatya’da da kayısı çiçeği festivali yapılmalı.”



Festival fikrinin Malatyalı bir isme ait olduğunu da belirten Ağbaba,

“Bu festivalin fikir babası Ali Haydar Bozkurt. Kendisi Malatyalı ve destek vermeye hazır”

dedi.



Ağbaba ayrıca mevcut etkinliklerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek,

“Kayısı Festivali düzenlenmeli, Arguvan Türkü Festivali desteklenmeli. Film festivali devam etmeli, kitap fuarı daha verimli hale getirilmeli”

ifadelerini kullandı.



Son olarak Malatya’nın çevresindeki kültürel mirasa dikkat çeken Ağbaba,

“Bu bölgede her 80 kilometrede bir UNESCO mirası var. Nemrut Dağı dünyaya daha iyi tanıtılmalı. Değerlerimizi öne çıkarmak zorundayız”

dedi.