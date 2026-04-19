Yağışın etkili olduğu anlarda sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerlerken, bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli seyir sağlandı. Günlük yaşamda ise kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Özellikle açık alanlarda bulunanların zor anlar yaşadığı gözlendi.

Yetkililer, Meteoroloji’den gelen uyarılara dikkat çekerek vatandaşların ani yağış, dolu ve olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını istedi. Yağışlı havanın etkisini bir süre daha sürdürebileceği bildirildi.