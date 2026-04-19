Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Çilesiz Mahallesi’ndeki bir arsa için istenen imar değişikliği görüşüldü. Değişiklikte, alanda daha yoğun yapılaşmanın önü açılmak isteniyordu. Ancak teklif daha önce Yeşilyurt Belediye Meclisi tarafından kabul edilmemişti. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi de yapılan inceleme sonrası aynı yönde karar vererek, değişikliğin uygun olmadığına ve reddedilmesine karar verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı birinci oturumunda, Çilesiz Mahallesi’nde yer alan 368 ada 10 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Mevcut planda “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” olarak belirlenen ve yapılaşma koşulları TAKS 0.25, KAKS 1.75 ve 7 kat olan alanın, TAKS 0.40’a çıkarılması yönündeki teklif reddedildi.

Gündeme gelen madde şu şekilde:

"Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 368 ada 10 numaralı parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret-Konut Alanı (TİCK), TAKS-0.25, KAKS=1.75 ve BL = 7 Kat" olan yapılaşma koşullarının, yapı nizamı ve emsal değeri korunarak "Ticaret-Konut Alanı (TİCK), TAKS=0.40, KAKS-1.75 ve BL = 7 Kat" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatılan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 05.11.2025 tarih ve 413 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinde geçen"... her tür ve ölçekteki mekânsal planlar planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır: b) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür." hükümleri doğrultusunda incelenmiş olup, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek İlçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle reddin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür."