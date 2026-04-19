Sağlık bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan projeler akademisyenler, öğrenciler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Projelerin 95’i mühendislik ve fen bilimleri, 51’i sağlık bilimleri, 26’sı sosyal bilimler ve 20’si tarım bilimleri ve teknolojileri alanında yer aldı.

Etkinlikte projelerin değerlendirilmesi, 41 öğretim üyesi ve Malatya Teknokent Müdürü’nün yer aldığı jüri tarafından gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden katılımcıların da yer aldığı organizasyon, bilimsel çeşitliliğiyle dikkat çekti.

YAPAY ZEKÂ PROJELERİ DAMGA VURDU

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında birincilik ödülü, “BayPos | Yapay Zekâ Tabanlı Mobil POS” projesiyle Reyhan Tula’ya verildi. Aynı kategoride yapay zekâ destekli laboratuvar ve duygu analizi projeleri de dereceye girdi.

Sağlık bilimlerinde glutensiz vegan ürün geliştirme, akıllı çiçek sensörü ve yapay zekâ destekli tıbbi görüntü analizi projeleri öne çıktı.

Sosyal bilimlerde uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerine yönelik çalışma birincilik elde ederken, Alzheimer erken teşhisine yönelik yapay zekâ destekli mobil uygulama da dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Tarım bilimleri alanında ise yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri ve akıllı su yönetimi projeleri öne çıktı.

TEKNOKENT’TEN ÖZEL ÖDÜL

Etkinlik kapsamında Malatya Teknokent Ar-Ge Özel Ödülü, “Akut İnme MRI Görüntülerinde Yapay Zekâ Destekli Önceliklendirme Sistemi” projesiyle Ahmet Yasir Duman’a verildi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, etkinlikte yaptığı konuşmada Ar-Ge kültürünün önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizin fikir üretmesi ve bunu projeye dönüştürmesi ülkemizin geleceği açısından büyük değer taşıyor” ifadelerini kullandı.