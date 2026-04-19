Malatya'da enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında 19 Nisan 2026 tarihinde geniş çaplı bir kesinti uygulanacak. Şebeke bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle uygulanacak bu kesintilerde, bazı ilçelerde elektriklerin gelmesi akşam saatlerini bulacak.

İşte Malatya'da ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi yaşanacak yerlerin eksiksiz tam listesi:

DOĞANŞEHİR İLÇESİ KESİNTİLERİ

Doğanşehir'de iki farklı grup halinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 - 13:00 Arasında Elektrik Verilemeyecek Mahalleler:

KARŞIYAKA MAHALLESİ

YENİ MAHALLESİ

TOPRAKTEPE MAHALLESİ

GÜNEDOĞRU MAHALLESİ

ALTINTOP MAHALLESİ

SÖĞÜT MAHALLESİ

Saat 09:00 - 12:00 Arasında Elektrik Verilemeyecek Mahalleler:

KARŞIYAKA MAHALLESİ

YENİ MAHALLESİ

DOĞU MAHALLESİ

TOPRAKTEPE MAHALLESİ

YOLKORU MAHALLESİ

ESENTEPE MAHALLESİ

ÇIĞLIK MAHALLESİ

BATTALGAZİ İLÇESİ KESİNTİLERİ

Battalgazi'de çalışmalar sabah başlayıp öğleden sonra geç saatlere kadar sürecektir.

Saat 09:00 - 16:00 Arasında Elektrik Verilemeyecek Mahalleler:

YENİ MAHALLESİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ

KARABAĞLAR MAHALLESİ

KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ

AKÇADAĞ İLÇESİ KESİNTİLERİ

Akçadağ ilçesinde tam 8 saat sürecek kesinti planlanmıştır.

Saat 09:00 - 17:00 Arasında Elektrik Verilemeyecek Mahalleler:

KAYADİBİ MAHALLESİ

KOLKÖY MAHALLESİ

AYDINLAR MAHALLESİ

YAĞMURLU MAHALLESİ

HEKİMHAN İLÇESİ KESİNTİLERİ

Hekimhan'daki kesintiler mesai saati bitimine kadar devam edecektir.

Saat 09:00 - 17:00 Arasında Elektrik Verilemeyecek Mahalleler:

KURŞUNLU MAHALLESİ

YEŞİLKÖY MAHALLESİ

ÖNEMLİ UYARI: Kesinti saatlerinde değişiklik yaşanabileceği ihtimaline karşı vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi ve elektrikle çalışan hassas cihazlarını koruma altına almaları önerilmektedir. Çalışmaların erken bitmesi durumunda enerji belirtilen saatten önce verilebilecektir.