Malatya il genelinde 19 Nisan Pazar günü için nöbetçi eczane listesi açıklandı. Gece saatlerinde yaşanabilecek acil sağlık ve ilaç ihtiyaçlarına çözüm sunacak eczaneler, kent merkezi ve ilçelerde 24 saat boyunca hizmet verecek.

Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:

Arga Eczanesi Akçadağ

Belediye Karşısı Kışla Cad. Kültür Mah. No:1/a

Arapgir Şifa Eczanesi Arapgir

Atatürk Cad.

Sibel Eczanesi Arguvan

İnönü Cad.

Yeni Kışla Eczanesi Battalgazi

Fırat Mah. Prof Dr Sezai Yılmaz Sok. Özel Park Hospital Üst Kapısı ( Poliklinik Kapısı ) No:13/a Battalgazi/malatya

Yıldırım Eczanesi Battalgazi

İnönü Cad. Evkur Karşısı Dörtyol Kız Meslek Lisesi Yanı

Atalan Eczanesi Battalgazi Eski Malatya

Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No 15/a Eskimalatya Semt Polk. Karşısı Battalgazi/malatya

Sağlık Eczanesi Darende

İlhan Darendelioğlu Cad. No:15

Pütürge Eczanesi Pötürge

Hükümet Cad.

Nesil Eczanesi Yazıhan

Doğuş Mah Demokrasi Cad No :40/a

Özcan Eczanesi Yeşilyurt

Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı

Serkan Eczanesi Yeşilyurt

Emniyet Müd. Altı Tcdd 5. Bölge Müd. Karşısı İstasyon Cad.

Şifa Eczanesi Yeşilyurt

Sanayi Yanı Verem Savaş Karşısı İlyas Mah Emirgan Cad N :10/a

