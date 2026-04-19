Malatya il genelinde 19 Nisan Pazar günü için nöbetçi eczane listesi açıklandı. Gece saatlerinde yaşanabilecek acil sağlık ve ilaç ihtiyaçlarına çözüm sunacak eczaneler, kent merkezi ve ilçelerde 24 saat boyunca hizmet verecek.
Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:
Arga Eczanesi Akçadağ
Belediye Karşısı Kışla Cad. Kültür Mah. No:1/a
24 SAAT AÇIK!
Arapgir Şifa Eczanesi Arapgir
Atatürk Cad.
24 SAAT AÇIK!
Sibel Eczanesi Arguvan
İnönü Cad.
24 SAAT AÇIK!
Yeni Kışla Eczanesi Battalgazi
Fırat Mah. Prof Dr Sezai Yılmaz Sok. Özel Park Hospital Üst Kapısı ( Poliklinik Kapısı ) No:13/a Battalgazi/malatya
24 SAAT AÇIK!
Yıldırım Eczanesi Battalgazi
İnönü Cad. Evkur Karşısı Dörtyol Kız Meslek Lisesi Yanı
24 SAAT AÇIK!
Atalan Eczanesi Battalgazi Eski Malatya
Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No 15/a Eskimalatya Semt Polk. Karşısı Battalgazi/malatya
24 SAAT AÇIK!
Sağlık Eczanesi Darende
İlhan Darendelioğlu Cad. No:15
24 SAAT AÇIK!
Pütürge Eczanesi Pötürge
Hükümet Cad.
24 SAAT AÇIK!
Nesil Eczanesi Yazıhan
Doğuş Mah Demokrasi Cad No :40/a
24 SAAT AÇIK!
Özcan Eczanesi Yeşilyurt
Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı
24 SAAT AÇIK!
Serkan Eczanesi Yeşilyurt
Emniyet Müd. Altı Tcdd 5. Bölge Müd. Karşısı İstasyon Cad.
24 SAAT AÇIK!
Şifa Eczanesi Yeşilyurt
Sanayi Yanı Verem Savaş Karşısı İlyas Mah Emirgan Cad N :10/a
24 SAAT AÇIK!